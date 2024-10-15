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Bebeğini metrobüste dünyaya getirdi! Korku dolu anlar mutlu sonla bitti: Hem şaşkın hem mutluyuz

15.10.2024 17:29
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Bugün İstanbul'da bir bebek ailesine sürpriz yaptı. 35 haftalık hamile Hanife Mete hastaneye yetişmeye çalışırken bindiği metrobüste doğum yaptı. Yılmaz adını alan bebeğin doğum anı kameraya da yansıdı.

Bebeğini metrobüste dünyaya getirdi! Korku dolu anlar mutlu sonla bitti: Hem şaşkın hem mutluyuz

Esenyurt'ta yaşayan Hanife-Cemal Mete çifti, Hanife Mete'nin sancılarının artması üzerine yola çıktı. Taksi bulamayan çift metrobüse bindi. 35 haftalık bebek metrobüste dünyaya geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da aileyi hastanede ziyaret etti.

DAHA HIZLI OLSUN DİYE METROBÜSE BİNDİLER

Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

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EŞİ, ŞOFÖR VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARDIM ETTİ

Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

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Doğum anını anlatan baba Cemal Mete, “Mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Bu 5’inci çocuğumuz. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Metrobüs tamamen doluydu. Sağ olsun şoför hepsini indirdi. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi.

DİLEK İMAMOĞLU VE BELEDİYE BAŞKANI ÖZER'DEN ZİYARET

Haberi alan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özer ve İmamoğlu, anneye çiçek takdim ederken, babaya da iyi dileklerini iletti.

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BABA CEMAL METE: "BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİLER"

Bebeğin babası Cemal Mete şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu: “Biz sabah kalktık, hastaneye gidecektik. Metrobüsle hastaneye gidiyorken eşimin bir anda sancısı başladı ve doğum gerçekleşti. Bu olay sonrasında Dilek İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ziyarete geldiler. Bizi çok mutlu ettiler.

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Bizimle ilgilendikleri için Allah razı olsun onlardan. Bir erkek evladım oldu, bu yüzden de çok mutluyum. Bu gün bizi burada yalnız bırakmayan herkese tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.”

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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metrobüs bebek doğum
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