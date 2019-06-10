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Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü ileri sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü

Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü iddia edilen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Aysel Yıldırım ile avukatı katıldı. Duruşma salonuna ağlayarak gelen sanığa, mahkeme başkanı iddianameyi okuyup yasal haklarını hatırlattı.

Daha sonra savunmasını yapan Yıldırım, İlhami K. ile nikahsız birlikte yaşadıklarını belirterek, olaydan bir süre önce oğlunu dünyaya getirdiğini ve "doğum sendromuna" girip psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Olay günü 20 günlük bebeğinin ağlaması ve kızı Emine'nin yaramazlık yapması üzerine birkaç tokat vurduğunu belirten Yıldırım, "Tokatın dışında kızımı darbetmem söz konusu değildir. Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, cumhuriyet savcılığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği savunmalarındaki çelişkiler hatırlatılan Yıldırım, "Kızım bazen oyun oynarken kafasını kapıya çarpıyordu. O yüzden yüzünde morluklar vardı. Kesinlikle kızımın sırt üstü yatarken karnına basmadım. Böyle bir şey de söylemedim. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin 2009 yılında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ancak ilaç tedavisini kabul etmediğini belirterek, "Müvekkilimin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde önceki görmüş olduğu tedavi evrakları da değerlendirilerek rapor aldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana'da 18 Kasım 2018'de, nikahsız yaşadığı İlhami K'nin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getirdiği iddia edilen Aysel Yıldırım, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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