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Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Bebeğini öldüren annenin intihar ettiği iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir aylık bebeğini boğan kadının intihar ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, işinden gece saatlerinde Körfez Mahallesi'ndeki evine dönen Tarık B, eşi Fatma B'yi (27) iple asılı halde, bir aylık bebeği Aybüke'yi ise beşiğinde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, annenin bebeği yastıkla boğduktan sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Anne ve bebeğin cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
anne Atakum Samsun

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