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Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum olan anne beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:43 | Son Güncelleme

Erzurum'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan annenin cezası, delil yetersizliğinden dolayı istinaf mahkemesinde bozuldu - Bölge Adliye Mahkemesi "kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çaptırılan babanın istinaf başvurusunu reddederek dosyasını Yargıtay'a gönderdi

Erzurum'da istinaf mahkemesi, evlilik dışı ilişkiden doğan bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan anne D.K.A'nın beraatına karar verirken, baba H.Ş'nin başvurusunu reddederek dosyasını Yargıtay'a gönderdi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta verilen karar, sanıklar H.Ş. (48) ve D.K.A. (22) ile avukatları ve davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının istinaf talebi üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, itirazlar üzerine temyiz incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi kararında temyiz incelemesi için öngörülen duruşmalı inceleme usulünün istinaf incelemesi için öngörülmediğinden, duruşmalı inceleme istemlerinin reddine karar vererek, davayı dosya üzerinden inceleyip 27 Eylül'de karara bağladı.

Kararda, sanık D.K.A. hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararının kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"D.K.A. hakkında kamu davası açılmış ise de sanığın tüm aşamalardaki inkara yönelik savunması ve tüm dosya kapsamına göre diğer sanık H.Ş'nin çelişkili ve soyut beyanları dışında, sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatine karar verilmiştir. Ayrıca sanık D.K.A. hakkında başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse tahliyesine karar verilmiştir."

Kararda sanık baba hakkında verilen cezada eleştiri dışında bir isabetsizlik bulunmadığı kaydedildi. Sanık H.Ş. ve avukatı ile katılan kurum avukatının istinaf başvurusunda ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediği belirtilen kararda, sanık baba hakkında verilen mahkumiyet hükmü ve sanık G.A. hakkında verilen beraat hükmüne yönelik istinaf başvurularının esastan reddedildiği bildirildi.

Kararda, sanık H.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiği kaydedildi.

- Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak birleştirilen iddianamede, baba H.Ş, anne D.K.A. ve anneanne hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti her ne kadar bebeğin cesedi bulunamasa da sanıklar H.Ş. ve D.K.A'nın fikir birliği içinde oldukları kanaatine vararak, her iki sanığı üstsoy veya altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan birine karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Ayrıca bebeğin anne ve babasının cezasında takdir indirimi uygulamayan heyet, anneanne G.A'nın ise beraatına hükmetmişti.

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