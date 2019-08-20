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Bebeğini pencereden atmak isteyen babayı polis engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Rusya’da polis ekipleri, 5 aylık bebeğini pencereden aşağıya atmak isteyen babaya müdahale ederek bebeği ölümden kurtardı.Rusya’ya bağlı Mordovya Özerk Cumhuriyeti’nin Saransk şehrinde fazla alkol alan Dmitry Ivanushkin (38) çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle kendisini uyaran komşusuyla tartışmaya başladı.

Rusya’da polis ekipleri, 5 aylık bebeğini pencereden aşağıya atmak isteyen babaya müdahale ederek bebeği ölümden kurtardı.
Rusya’ya bağlı Mordovya Özerk Cumhuriyeti’nin Saransk şehrinde fazla alkol alan Dmitry Ivanushkin (38) çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle kendisini uyaran komşusuyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis geldi. Polisin geldiğini fark eden baba duruma sinirlenerek 5 aylık bebeğini kucağına alıp pencereye çıktı. Öfkeli baba pencereden bağırarak polisin gitmesini istedi. Babanın çocuğunu pencereden sarkıtması üzerine polisler harekete geçti. Bebeğini pencereden sarkıtarak üçüncü kattan aşağıya atmakla tehdit eden baba ikna olmayınca polis binanın diğer dairesindeki beton çıkıntıdan pencereye doğru ilerledi. Polis pencereye yaklaşarak babayı içeri itip kendisi de açık pencereden içeriye atladı. Arkasındaki 2 poliste açık içeriye girerek babayı etkisiz hale getirdi.
Yaşanan olayda dairenin altında güvenlik önlemleri alınırken etkisiz hale getirilen baba gözaltına alındı. Bebek ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken babanın birçok suçtan dolayı sabıkasının olduğu açıklandı.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken bebeğin devlet tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

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