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Bebeğini poşete koyup ölümüne neden olan anneye müebbet 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini, poşet içinde baza altına koyarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Durnagül Balta (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini, poşet içinde baza altına koyarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Durnagül Balta (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Durnagül Balta, 9 ay önce üniversite öğrencisi M.O.İ.'den hamile kaldı. Ailesinden 9 ay boyunca bu durumu saklayan ve evde odasından çok fazla çıkmayan Durnagül Balta, geçen 9 Eylül'de sancılandı. Odasında doğum yaparak erkek bebek dünyaya getiren Balta, makas ile de göbek bağını kesti. Balta, bir gün sonra odada kanlı elbiseyi gören annesi tarafından hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavisinin ardından hamile olduğu ve doğum yaptığı anlaşılan Durnagül Balta'ya, bebeğin nerede olduğu soruldu. Odasında ölü doğum yaptığını ve baza içine koyduğunu söylemesi üzerine eve giden polis ekipleri yeni doğan bebeği odada buldu. Yapılan incelemede bebeğin havasızlıktan boğularak öldüğü ve vücudunda süt izleri kaldığı anlaşıldı. Balta, hastanede tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÖLÜ DOĞDUĞUNU SANDIM'
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Durnagül Balta, karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Balta, savunmasında bebeğin ölü doğduğunu sandığını ileri sürerek, "Kasten öldürme olayı yoktur, bebeğimi 9 ay karnımda taşıdım, karnımda sevdim, eğer istemeseydim ilaç içer, zehirler öldürürdüm ya da merdiven altı kürtaj yapan yerlerde kürtaj olurdum, ben bebek doğduğunda öldü zannettim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin evlilik dışı doğan bebeğin göbeğini tıbbi şekilde kesmediğini ve bebekten ses çıkmayınca ölü doğduğunu sanıp, poşet içinde koyduğunu, kasten öldürme olmadığını, ihmalen ölüme sebep olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.
MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti, sanık Durnagül Balta'ya, önce 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çevrilirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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