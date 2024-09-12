HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bebeğini tuvalette doğurup poşetle çöpe atan anne olayında yeni gelişme!

Bebeğini tuvalette doğurup poşetle çöpe atan anne olayında yeni gelişme!

12.09.2024 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da duyanları çileden çıkaran bir olay yaşanmıştı. 9 ay boyunca hamile olduğunu ailesinden saklayan ve tuvalette doğum yapan vicdansız anne doğan çocuğunu poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen ve tahliyesini talep eden o vicdansız anne hakkında mahkeme heyeti kararını verdi.

Pes dedirten olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi’nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan erkek bebek, hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., olayın ardından tutuklandı. Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara’daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

1

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, Cansu Ç. (18) hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., “Kaçma şüphem yoktur, delilleri de karartma gibi bir durumumda yoktur. Tahliyemi istiyorum” dedi.

2

TUTUKLULUK DEVAM!

Cumhuriyet Savcısı ise, Cansu Ç.’nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti.

3

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.’nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasını kararlaştırdı.

4

Heyet, raporun beklenmesi sebebiyle duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.

w

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu mahkeme bebek anne
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddiaya yanıt: "Partiyi suçlamaya gerek yok"

Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddiaya yanıt: "Partiyi suçlamaya gerek yok"

4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü

4 sapkın 4300 kilometre uzaktaki Afganistan'dan gelip Konya'daki genç kadını öldürüp evin bahçesine gömdü

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!

9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

"Hem Narin'in annesiyle hem de Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi var" Amca Salim'le ilgili 'iki kadın' detayı: Narin onları görmüş olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.