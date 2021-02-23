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Bebeğini yaşattı, korona virüse yenik düştü

23.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Amasya’da korona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan genç kadın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya’da korona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan genç kadın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının amcası Zeki Abacı, “Doktorlar uzun çaba verdiler. Kendi çocukları gibi Duygu’yu yaşatmak istediler ama olmadı” dedi.
Geçen ay korona virüse yakalanınca Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilaç tedavisine başlanması için karnındaki 6 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Duygu Arslan’ın ilerleyen günlerde durumu ağırlaştı. Bunun üzerine Çorum’daki bir hastaneye sevk edilen genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride kucağına alıp koklayamadığı ‘Yamaç’ adı verilen oğlunu ve 1,5 yıl önce evlendiği acılı eşi Kadir Arslan’ı bırakan talihsiz kadın, Sarıyar köyünde son yolcuğuna uğurlandı.
Cenaze hastane morgundan alındığı sırada açıklama yapan Arslan’ın amcası Zeki Abacı, “Doktorlar uzun çaba verdiler. Kendi çocukları gibi Duygu’yu yaşatmak istediler, gurur meselesi yaptılar ama olmadı” diye konuştu.
Bebeğin korunmasının düşünüldüğü esnada tedavinin geciktiğini anlatan Abacı, “Doktorlar bakıyor ki tedavi geç kaldıkça hastalık ilerleyecek. Kendi aralarında çocuğu almaya karar veriyorlar. Bu sezaryen Duygu’muzun direncini kırıyor. Direnci düşüyor. Covid de akciğerlere hücum ediyor. İnanılmaz bir hasar veriyor. Normal tedaviler fayda etmiyor. Yoğun bakımda verilen oksijen fayda etmiyor. En sonunda entübe duruma gelip uyutulmuştu” şeklinde konuştu.
Yakınlarının acısını paylaştığı Kadir Arslan da severek evlendiği eşinin ardından dua etti.

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