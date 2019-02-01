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Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, annesi emzirirken nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalan Suriye uyruklu 3 aylık Turkuyi Elhamdo, yaşamını yitirdi.

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, annesi emzirirken nefes borusuna sütün kaçması sonucu nefessiz kalan Suriye uyruklu 3 aylık Turkuyi Elhamdo, yaşamını yitirdi. Babası Muhammed Elhamdo, minik bebeğinin cenazesini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kucağında taşıdı.
Olay, dün gece Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Sofa Elhamdo, kız bebeği Turkuyi'yi emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. Annenin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre sütün nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp öldüğü belirlenen minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için babası Muhammed Elhamdo'nun kucağında Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, otopsisi tamamlandıktan sonra toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdıBebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdıBebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdıBebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

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