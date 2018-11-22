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Bebeğiyle birlikte camdan atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, bir binada çıkan yangında kadın ve bebeği camdan atlayarak kurtuldu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir apartmanda yangın çıktı. Apartmanda yaşayan bir kadın, bebeğiyle birlikte camdan atladı. Komşuları aşağıda açtıkları büyük minderle kadının ve çocuğun hayatını kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas yangın bebek

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