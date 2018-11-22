Bebeğiyle birlikte camdan atladı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir apartmanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Apartmanda ya\u015fayan bir kad\u0131n, bebe\u011fiyle birlikte camdan atlad\u0131. Kom\u015fular\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da a\u00e7t\u0131klar\u0131 b\u00fcy\u00fck minderle kad\u0131n\u0131n ve \u00e7ocu\u011fun hayat\u0131n\u0131 kurtard\u0131.PARTNER\u0130stanbul'a bir de b\u00f6yle bak\u0131n! \u0130nanamayacaks\u0131n\u0131z\u00c7at\u0131dan \u00e7at\u0131ya atlarken a\u015fa\u011f\u0131 d\u00fc\u015fen Rus genci ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdiPakistanl\u0131 bakan, u\u00e7u\u015fu iptal edilince k\u0131yafetlerini yakt\u0131
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