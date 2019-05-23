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Bebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, kucağındaki bebeği ile dilenen kadının üzerinde yapılan aramada 11 bin 430 lira çıktı.

Bebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, kucağındaki bebeği ile dilenen kadının üzerinde yapılan aramada 11 bin 430 lira çıktı.
Serdivan’da zabıta ekipleri, Bağlar Caddesi üzerinde dilenen kişileri alarak Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirdi. Dilenen kişilerin üzerlerinden farklı miktarda paralar çıkarken, en yüklü para ise kucağında bebeğiyle dilenen H.A.’nın üzerinden çıktı. H.A.’nın üzerinden 11 bin 430 TL çıktı. H.A. ve dilenen diğer kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 33 maddesine göre dilencilik yapmaları nedeniyle işlem yapıldı.
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Bebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktıBebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktıBebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktıBebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktı

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