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Bebek arabalı hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

Bursa’da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 03.00 sıralarında Yıldırım’a bağlı Karapınar Mahallesi’nde devriye atarken Y.Ç.

Bebek arabalı hırsız yakalandı

Bursa’da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 03.00 sıralarında Yıldırım’a bağlı Karapınar Mahallesi’nde devriye atarken Y.Ç. isimli şahsın bebek arabası ile kaçtığını gördü. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, Y.Ç.’yi yakaladı. Yapılan kontrollerde bebek arabası içerisinde 2’şer adet matkap, aydınlatma lambası, farklı uzunluklarda kablo, çanta ve 1’er adet kompresör, karıştırıcı aparat, boya kompresörü ve aparatları ile kerpeten ele geçirildi. Şüpheli, eşyaları bir inşaat malzemecisinden çaldığını itiraf etti. Çalınan eşyalar inşaat malzemecisine teslim edilirken, Y.Ç. gözaltına alındı.

Bebek arabalı hırsız yakalandı

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