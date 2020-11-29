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  4. Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

29.11.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir hırsızın apartmandan 2 bebek arabasını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te bir hırsızın apartmandan 2 bebek arabasını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız gözaltına alınarak tutuklandı.
Gaziantep’in merkez Alpaslan Mahallesi’ndeki bir apartmanda bulunan bebek arabalarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın kimliğini tespit etti. Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık anında zanlı bir apartmana girip iki bebek arabasını çalarak apartmandan çıkıyor.

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