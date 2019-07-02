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Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı yapan C.S.

Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığına tutuklama

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı yapan C.S. (18), güvenlik kamerası kayıtları izlenip, kimliği belirlenince yakalandı. Gözaltına alınan C.S., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafakemalpaşa'da, son dönemde artan bebek arabası ve bisiklet hırsızlıkları ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Son olarak 28 Haziran Cuma günü B.G.'nin yeni aldığı bebek arabası, Çırpan Mahallesi'ndeki dairesinin girişinden çalınınca apartmanın güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de izleyen ekipler, hırsızın, C.S. olduğunu belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yeri tespit edilen C.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. C.S.'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda bebek arabası ve bisiklet ele geçirildi. Bisikletler ve bebek arabaları, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığına tutuklama

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