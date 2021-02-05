Bebek arabasına kıyafet doldurup çaldı

Arnavutköy’de bir kadının mağazanın önünde baktığı çocuk kıyafetlerini bebek arabasına doldurarak çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasının önüne çocuğu ile birlikte gelen kadın, çocuğunu bebek arabasından indirdikten sonra dükkanın önünde bulunan kıyafetlere bakıyormuş gibi yapıp bebek arabasına doldurdu. Kıyafetleri bebek arabasına doldurup mağazanın önünden uzaklaşan kadının o anları mağazanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

