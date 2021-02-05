HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bebek arabasına kıyafet doldurup çaldı

Bebek arabasına kıyafet doldurup çaldı

05.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de bir kadının mağazanın önünde baktığı çocuk kıyafetlerini bebek arabasına doldurarak çaldı.

Arnavutköy’de bir kadının mağazanın önünde baktığı çocuk kıyafetlerini bebek arabasına doldurarak çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İddiaya göre Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasının önüne çocuğu ile birlikte gelen kadın, çocuğunu bebek arabasından indirdikten sonra dükkanın önünde bulunan kıyafetlere bakıyormuş gibi yapıp bebek arabasına doldurdu. Kıyafetleri bebek arabasına doldurup mağazanın önünden uzaklaşan kadının o anları mağazanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimiTunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi
06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Son dakika...Ahmet Şık hakkında soruşturma

Ahmet Şık hakkında soruşturma

Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

Beklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

Bakan Soylu'dan 'devlet burada' paylaşımı

Sosyal medyadan paylaştı: Devlet burada

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili Sinop oldu

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili belli oldu

Teröristlerden temizlenmişti! Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi

Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Kadıköy'deki 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.