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Bebek arabasına koyup terk ettiler! 8 aylık bebeğin kimliği belli oldu

26.08.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün akşam bebek arabasına konularak terk edilen 8 aylık bebeğin kimliği ortaya çıktı. Adının Cihan Ayaz Ç. olduğu belirtilen bebeğin ailesi her yerde aranırken, Cihan bebek Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bebek arabasına koyup terk ettiler! 8 aylık bebeğin kimliği belli oldu

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerindeki müstakil bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağlama sesleri duyan Mehmet Biçer (74), bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde erkek bebek olduğunu fark etti. Gelini Ebru Biçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu. Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada bebeğin kimliğine ulaşıldı. 8 aylık olduğu belirlenen bebeğin isminin Cihan Ayaz Ç. olduğu öğrenildi. Kepez Devlet Hastanesinde detaylı kontrolleri yapılan Cihan bebek, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cihan bebek, işlemlerin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis, babasının soy ismini taşıdığı öğrenilen bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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(İHA)

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antalya
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