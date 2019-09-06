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Bebek arabasındaki çanta böyle çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapan Suriyeli bir kadının bebek arabasında asılı çantası kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapan Suriyeli bir kadının bebek arabasında asılı çantası kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Çantanın çalınma anı çarşının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hırsızlar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 1 Eylül Pazar günü, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Fatih’teki tarihi Mısır Çarşısı’nda meydana geldi. Bebeği ile alışverişe çıkan Suriye uyruklu Nadira H.(26), içerisinde geçici koruma kimlik bilgileri, 40 TL ve muhtelif eşyaların bulunduğu çantasını bebek arabasına astı. Çarşıda dolaştığı sırada kimliği belirsiz üç kişiden biri yoğunluktan faydalanarak bebek arabasında asılı çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.
Nadira H. polise şikayette bulunurken, polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde durumundan şüphelenilen Gönül D.(23), Gül T.(23) ve Aycan D.(24) adlı 3 kadın, durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 kadın şüphelinin, Nadira H.’nin çantasını çalan kişiler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gönül D., Gül T. ve Aycan D., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, Mısır Çarşısı’nda yaşanan hırsızlık olayı çarşıdaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, içinde bebeğinin bulunduğu arabayla çarşıda dolaşan kadının çantası, kalabalıktan faydalanarak el çabukluğuyla bir kadın tarafından çalınıyor.

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