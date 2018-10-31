Bebek arabasından 100 bin liralık hırsızlık

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bebek arabasında asılı olan ve içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, P.Y. (27) alışveriş yapmak için İhsaniye Mahallesi'ndeki pazar alanına gitti.

P.Y, alışverişe gittiğinde evde çalınır düşüncesiyle 100 bin lira değerindeki altın takılarını çantasına koyarak yanına aldı.

Bebek arabasına astığı çantasıyla bir süre alışveriş yapan P.Y, bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin N.K, G.E. ve N.T. olduğunu belirledi.

Söz konusu şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları, bir miktar para, iki adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.E. ve N.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, P.Y'nin bebek arabasıyla pazarda dolaştığı, şüphelilerin ise onu takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

