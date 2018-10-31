HABER

Bebek arabasından 100 bin liralık hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Bursa'da, bir bebek arabasında asılı olan ve içinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Ziynet eşyaları çalınan 27 yaşındaki kadının bebek arabasıyla pazarda dolaşırken, şüpheliler tarafından takip edildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bebek arabasında asılı olan ve içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, P.Y. (27) alışveriş yapmak için İhsaniye Mahallesi'ndeki pazar alanına gitti.

P.Y, alışverişe gittiğinde evde çalınır düşüncesiyle 100 bin lira değerindeki altın takılarını çantasına koyarak yanına aldı.

Bebek arabasına astığı çantasıyla bir süre alışveriş yapan P.Y, bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin N.K, G.E. ve N.T. olduğunu belirledi.

Söz konusu şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları, bir miktar para, iki adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.E. ve N.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, P.Y'nin bebek arabasıyla pazarda dolaştığı, şüphelilerin ise onu takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

PARTNERYeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!
Özkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktırÖzkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktır
Yol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmediYol çalışmasında mezarlar taşındı, yakınlarına haber verilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek arabası Bursa hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

TSK Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini vurdu

TSK Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini vurdu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.