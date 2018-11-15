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Bebek arabasından düşmek üzere olan kızını böyle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

ADANA'da market işleten Mehmet Ali Durmuş (30), bebek arabasında ayağa kalkan 10 aylık kızı Embia'yı yere baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da market işleten Mehmet Ali Durmuş (30), bebek arabasında ayağa kalkan 10 aylık kızı Embia'yı yere baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altında market işleten 2 çoçuk babası Mehmet Ali Durmuş, bebek arabasındaki kızı Embia'nın ayağa kalktığını fark etti. Refleks gösteren Durmuş, Embia'yı baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri izleyince yaptığı harekete kendisinin bile inanamadığını belirten Durmuş, "Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Allah korusun, kızıma o an bir şey olacak diye çok korktum" dedi.

Anne Sinem Durmuş (24) ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kendisi kahraman baba oldu. Görüntüleri izleyen herkes bizi arıyor. Eşimle gurur duyuyorum" dedi.

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