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  4. Bebek arabasıyla giderken bulduğu para dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştı

Bebek arabasıyla giderken bulduğu para dolu cüzdanı alıp kayıplara karıştı

25.11.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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İzmir'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, kayıplara karıştı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı'nda meydana geldi.

Ofis çalışanı U.M., cadde üzerindeki ATM'den para çektikten sonra otoparka doğru yürümeye başladı. Ancak kısa süre sonra çektiği paranın yanı sıra içinde birçok kredi kartının bulunduğu cüzdanını düşürdü. Aracına bindiğinde cüzdanının olmadığını fark eden U.M., sonrasında çevreyi kontrol etse de bulamadı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE CÜZDANIN ÇALINDIĞINI GÖRDÜ

Bölgedeki güvenlik kamerası kaydını izleyen U.M., bebek arabasıyla arkasından koşarak gelen birinin cüzdanını alıp gittiğini gördü. Kendisine ve şirkete ait toplam 2 bin 500 liranın yanı sıra birçok kredi kartı da düşürdüğü cüzdanda bulunan U.M., karakola gidip, şikayetçi oldu. Polis, cüzdanı alıp, kayıplara karışan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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