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Bebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir evin girişindeki 55 kilo zeytinyağını bebek arabasıyla çaldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen M.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

Bebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı kamerada

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir evin girişindeki 55 kilo zeytinyağını bebek arabasıyla çaldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen M.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İslahiye'de geçen Salı günü, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir kişi polise başvurarak, 1650 liraya aldığı 55 kilo zeytinyağının evinin önünden çalındığını bildirdi. Şikâyetin ardında polis, hırsızlığın yaşandığı evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, evin girişinde zeytinyağı dolu bidonun bebek arabasına konularak götürüldüğü belirlendi. Şüphelinin, aynı suçtan sabıkalı M.Ç. olduğu tespit edildi. Evinde polisler tarafından gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'ikamette hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Bebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı kameradaBebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı kamerada

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