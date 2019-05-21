Bebek bakıcısı olarak girdiği evleri soymuş

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bebek bakıcısı olarak çalıştığı evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Ataşehir'de polise şikayette bulunan E.Ö, internetten buldukları Türkmenistan uyruklu "Dilara" isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığı bahanesiyle evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını anlattı.

Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini "Fazilet" olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti.

Polis, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla buluştuğu belirlenen kadını, düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Maftuna S. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

