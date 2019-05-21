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Bebek bakma bahanesiyle 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bakırköy ve Ataköy’de bebek bakıcısı olarak girdiği evlerden toplam 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Özbek uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy ve Ataköy’de bebek bakıcısı olarak girdiği evlerden toplam 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Özbek uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadının ziynet eşyalarını alıp kaçma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy ve Ataköy’de 1 ay ara ile kendini farklı isimlerle tanıtıp 60 bin TL ve 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Türkmenistan uyruklu şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda ziynet eşyalarını çalana şahsın, Özbek uyruklu Maftuna Shodıeva olduğu tespit edildi. Özbek uyruklu şahıs 22 Nisan saat 21.00 sıralarında yanında Mehmet O. isimli şahısla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet O. ifadesinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, Maftuna Shodieva ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçış anı kamerada
Şahsın ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçış anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının binaya giriş anı görülüyor. Daha sonra da binadan çıkıp koşarak kaçtığı görülüyor.

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