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Bebek battaniyesinin içinden uyuşturucu çıktı

18.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Bebek battaniyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Niğde’de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir kişinin kucağındaki bebeğin battaniyesiinin içinden 98,56 gram metamfetamin çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Niğde’de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir kişinin kucağındaki bebeğin battaniyesiinin içinden 98,56 gram metamfetamin çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilde bulunan F.H.’nin kucağındaki bebeğin battaniyesinin içinde 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

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