Bebek battaniyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Niğde’de Suriye uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir kişinin kucağındaki bebeğin battaniyesiinin içinden 98,56 gram metamfetamin çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilde bulunan F.H.’nin kucağındaki bebeğin battaniyesinin içinde 98,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

