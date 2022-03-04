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  4. Bebek bekleyen Adriana Lima'dan hamilelik pozu! Geceye damga vurdu

Bebek bekleyen Adriana Lima'dan hamilelik pozu! Geceye damga vurdu

04.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü model Adriana Lima, Balmain defilesini seyretmeye gittiğinde büyüyen karnıyla dikkat çekti.

Bebek bekleyen Adriana Lima'dan hamilelik pozu! Geceye damga vurdu

Ünlü model Adriana Lima, Balmain’in tasarımcısı Olivier Rousteing’in yeni koleksiyonunu sergilediği defileyi izlemeye gitti. 40 yaşındaki Brezilyalı model, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte katıldı.

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Paris’teki Carreaux du Temple’de yapılan defilede siyah bir elbise giyen Lima, büyüyen göbeğiyle annelik heyecanını da yansıttı.

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Eski eşi Marko Jaric’ten Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki çocuğu olan ve Andre Lemmers ile birlikteliğinden üçüncü çocuğunu bekleyen Lima, yıldızlar geçidine dönen defilenin en çok dikkat çeken ismi oldu.
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