Bebek bekleyen doktor çiftin cenazeleri toprağa verildi

Konya'da, üç aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren, bebek bekledikleri öğrenilen doktor çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Konya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Sarayönü Devlet Hastanesinde görevli 4 aylık hamile doktor Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli eşi Süleyman Köse için Hacıveyis Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Üçler Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Törende, doktor çiftin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Törene çiftin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Konya'da dün, Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki 47 NH 803 plakalı tırla çarpışmış, daha sonra savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik'in (37) kullandığı 42 EP 064 plakalı minibüse çarpmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetmişti.

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında, Nurgül Köse'nin doğmamış bebeğine hitaben duygularını yazdığı bir defter bulunmuştu.

