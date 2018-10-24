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Bebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu 'Oscar' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu 'Oscar' buldu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada bebek beşiğinin altına gizlenen bir miktar uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Oscar' bulurken, pencereden atlayıp kaçmaya çalışan ev sahibi Mevlüt Y.'nin (33) ayağı kırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliklerini belirledikleri uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Ekipler, 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Mevlüt Y.'ye ait evde yapılan aramada, bebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu özel eğitimli narkotik köpeği 'Oscar' buldu. Bu sırada ev sahibi 2 çocuk babası Mevlüt Y., ikinci kat penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Ayağı kırılan Mevlüt Y., çağırılan ambulansla polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Operasyonda 7 kişi Konya'da, 1 kişi de Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilo eroin, 1 kilo 670 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu hap ve maddeler ele geçirildi. Ruhsatsız bir tabanca ile av tüfeğine de el kondu.
Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Bebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu 'Oscar' bulduBebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu 'Oscar' bulduBebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu 'Oscar' bulduBebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu 'Oscar' buldu

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