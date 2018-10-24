HABER

Bebek beşiğinin altından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Evinde yapılan aramada bebek beşiğinin altından uyuşturucu çıkan şüpheli, ikinci kattan atlayıp kaçmak isterken yaralandı

Konya'da 8 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, bir evde arama yapan polis, bebek beşiğinin altına gizlenmiş esrar buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, Konya ve Gaziantep'te belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin evinde narkotik köpeğiyle yapılan arama sırasında, bebek beşiğinin altına gizlenmiş esrar bulundu.

Polisin uyuşturucuyu bulduğunu fark eden iki çocuk babası ev sahibi Mevlüt Y. (33), ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağından yaralanan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda, toplam 12 kilogram eroin, 2 kilogram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve iki ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Türk kahvesi içen Bulgar Başbakan Borisov'a baklava jestiTürk kahvesi içen Bulgar Başbakan Borisov'a baklava jesti
Pegasus ile Türkiye’yi keşfetme zamanıPegasus ile Türkiye’yi keşfetme zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Beşik Konya operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Jüristokrasi nedir? Anlamı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanmıştı

Jüristokrasi nedir? Anlamı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanmıştı

'MHP Ankara için Melih Gökçek'i aday gösterecek' iddiası sosyal medyayı salladı!

'MHP Ankara için Melih Gökçek'i aday gösterecek' iddiası sosyal medyayı salladı!

Saddam Hüseyin'in koruması Şanlıurfa'daki evinde ölü bulundu

Saddam Hüseyin'in koruması Şanlıurfa'daki evinde ölü bulundu

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.