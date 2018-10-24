Bebek beşiğinin altından uyuşturucu çıktı

Konya'da 8 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, bir evde arama yapan polis, bebek beşiğinin altına gizlenmiş esrar buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, Konya ve Gaziantep'te belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin evinde narkotik köpeğiyle yapılan arama sırasında, bebek beşiğinin altına gizlenmiş esrar bulundu.

Polisin uyuşturucuyu bulduğunu fark eden iki çocuk babası ev sahibi Mevlüt Y. (33), ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağından yaralanan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda, toplam 12 kilogram eroin, 2 kilogram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve iki ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

