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Bebek bezi boruları tıkadı, hastanedeki ofis su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

BURSA Şehir Hastanesi’nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin su altında kaldığına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA Şehir Hastanesi’nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin su altında kaldığına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ofis tavanında oluşan su birikintisi ile ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek, olayın, pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiği bildirildi. Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi su altında kaldığına dair cep telefonu kameraları ile çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın pis su borularını bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: ''Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

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