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Bebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmada kontrolden çıkıp taklalar atarak devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Bebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmada kontrolden çıkıp taklalar atarak devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gümüşlüdere mevkiinde meydana geldi. Garip Çulcu (43), yönetimindeki 27 ABD 229 plakalı bebek bezi yüklü kamyon, kar yağışının ardından oluşan buzlanmada kontrolden çıkarak taklalar atarak devrildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü Çulcu, kamyonun devrildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, etrafa savrulan çocuk bezlerinin toplanmasının ardından trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Bebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralıBebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralı

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