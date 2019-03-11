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Bebek bezinden uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı ilçesinde otomobilde yaptıkları aramada, bebek bezi içine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bebek bezinden uyuşturucu hap çıktı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı ilçesinde otomobilde yaptıkları aramada, bebek bezi içine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.
Balıkesir merkezden Sındırgı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 35 plakalı otomobili Çelebiler Mahallesi'nde durdurdu. V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç. adlı şüpheliler ile 3 beraberlerinde bulunan çocuğu otomobilden indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek bezi içerisine gizlenmiş 110 uyuşturucu hap buldu.
Aramada şüpheli V.K.'nın üzerinden de 28 adet uyuşturucu hap çıktı. V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç. gözaltına alınırken, 3 çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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