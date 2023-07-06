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Bebek cesedini çöp kutusuna atmıştı! Cinayet dedektifleri 550 saatlik kamera kaydını inceledi, korkunç olayı aydınlattı

06.07.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmuştu. Korkunç olayın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 550 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyerek şüpheli kadını buldu. Kadının olaydan 15 gün önce karnı şiş bir şekilde markete girdiği, olayın ardından da aynı markete karnının şişliği inmiş bir şekilde girmesi ve yanında bebek olmaması ele verdi.

Bebek cesedini çöp kutusuna atmıştı! Cinayet dedektifleri 550 saatlik kamera kaydını inceledi, korkunç olayı aydınlattı

Geçtiğimiz salı günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alagöz Geçidinde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu, Osmanlı ve Danişment mahallelerindeki yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtlarını çıkartarak bütün kadınlarla tek tek mülakat yaptı ve sonuç alamadı.

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550 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Çalışmalara devam eden cinayet dedektifleri, 550 saatlik kamera ve fiziki çalışmalarda, mahallede ikamet eden bir kadının 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiğini, bebek cesedi bulunduktan 1 gün sonra aynı kadının karnının şişliğinin olmadığını ve yanında bebek olmadığının da kameralardan tespit edilmesi üzerine kadının kimliğini tespit etti.

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EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Şüpheli İ.C.'nin (32) adresini de belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek kadını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden İ.C., 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynerine attığını belirtti.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri ceset bebek

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