"Bebek Demek Emek Demek" projesi

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Koç Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr. Barış Ata, "Her çiftin eğer bir problemi varsa kendi problemine göre bazen bir ilaç kullanarak, bazen tek bir ameliyatla, bazen de tek gereken şey çifte güven verip, yatıştırıp bir süre daha denemeleri gerektiğini söylemektir. Her çiftin kendine has bir yaklaşımı vardır. Bu şekilde çiftlerin çoğu sonunda doğuma ulaşır." dedi.

İnfertilitenin "korunmasız, düzenli cinsel ilişkiye rağmen, bariz bir neden olmaksızın 1 yılda gebelik olmaması" şeklinde tanımlandığını ifade eden Ata, endüstrileşmiş ülkelerde her 10 çiftten birinin problem yaşadığını dile getirdi.

Ata, çocuk sahibi olmakta güçlük çekenlerin başvurmaları gereken tek bir tedavi seçeneği olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her çiftin eğer bir problemi varsa, kendi problemine göre bazen bir ilaç kullanarak, bazen tek bir ameliyatla, bazen de tek gereken şey çifte güven verip, yatıştırıp bir süre daha denemeleri gerektiğini söylemektir. Her çiftin kendine has bir yaklaşımı vardır. Bu şekilde çiftlerin çoğu sonunda doğuma ulaşır. Ülkemizde de sık görüyoruz, kadınlar değerlendirme ya da soru için tek başlarına gelebiliyor. Halbuki çocuk sahibi olamamak bir çiftin problemidir, bir kadının ya da bir erkeğin tek başına problemi değildir. Çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin yaklaşık yüzde 40'ında her iki eşte de problem vardır. Bu nedenle değerlendirme sürecine beraber gelinmesi, beraber başlanması hem biyolojik olarak önemli hem de bir belirsizlik içerdiği için insanlarda gerginlik ve üzüntü yaratabilen bir durum. Bunu çift olarak paylaşmak da önemli."