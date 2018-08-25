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Bebek dışkısındaki bakterinin tedavi gücü keşfedildi

25.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

ABD'li araştırmacılar, bebek dışkısında tedavi edici özellikleri olan probiyotik bağırsak bakterisi keşfetti.

Bakterinin, diyabet ve otoimmün hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor.ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Okulu'nda görevli bir grup araştırmacı, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti.

Probiyotikler mikroorganizmalardır. İçerisinde canlı kültürü bulunduran yiyeceklere de probiyotik besin deniyor. Örneğin yoğurt, kefir, lahana turşusu veya bazı cins peynirler probiyotik özelliktedir ve dolayısıyla çok miktarda laktik asit ve bakteri barındırır. Bu gıdalar bağırsak florasına iyi gelir ve genel sağlık durumuna katkıda bulunur. Bu yiyecekler "süper gıda" olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar tarafından elde edilen ve Scientific Reports isimli dergide yayımlanan sonuca göre, probiyotik bağırsak bakterisi de kısa zincirli yağ asidi eksikliği çeken hastaların bu eksikliği gidermesine yardımcı oluyor.

Araştırmayı yöneten uzman Hariom Yadav, kısa zincirli yağ asitlerinin bağırsak sağlığı için başlıca unsur olduğunu belirtti.

Obez bireyler, diyabet hastaları, otoimmün hastalığı olanlar ve kanser hastalarında özellikle kısa zincirli yağ asidi eksikliğine rastlanıyor.

Neden bebek dışkısı?

Araştırma kapsamında, bilim insanları bebek dışkısını inceledi çünkü bebekler yetişkinlere göre çok daha sağlıklı. Ayrıca bebek dışkısı elde etmek daha kolay. Araştırma için 34 sağlıklı bebeğin bezi bilime hizmet etmek amacıyla bağlandı. Uzmanlar hazırladıkları bakteri karışımını fareler üzerinde uyguladılar. Aynı zamanda insan dışkısı üzerindeki etkisini de test ettiler.

Raporda verilen bilgiye göre, farelere tek doz ve arka arkaya beş doz olarak uygulanan probiyotik bakteri karışımı kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağladı. Probiyotik karışımın insan dışkısına aşılanmasıyla yapılan deneyde de, kısa zincirli yağ asitlerinin çoğalmasının yanı sıra mikrobiyom değişimler de gözlendi.

Raporda, vücuttaki probiyotik bakteriler olan laktobasil ve enterokokların bağırsaklardaki bakteriyel bozulmaları iyileştirdiği, dolayısıyla kısa zincirli yağ eksikliği sorununun yaşandığı hastalıkların tedavisine destek olabileceği ifade edildi.

Araştırmayı yöneten Hariom Yadav, elde edilen sonuçların, probiyotiklerin etkisi konusunda gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini söyledi.

DW/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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