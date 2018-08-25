Bebek dışkısındaki bakterinin tedavi gücü keşfedildi

Bakterinin, diyabet ve otoimmün hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor.ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Okulu'nda görevli bir grup araştırmacı, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti.

Probiyotikler mikroorganizmalardır. İçerisinde canlı kültürü bulunduran yiyeceklere de probiyotik besin deniyor. Örneğin yoğurt, kefir, lahana turşusu veya bazı cins peynirler probiyotik özelliktedir ve dolayısıyla çok miktarda laktik asit ve bakteri barındırır. Bu gıdalar bağırsak florasına iyi gelir ve genel sağlık durumuna katkıda bulunur. Bu yiyecekler "süper gıda" olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar tarafından elde edilen ve Scientific Reports isimli dergide yayımlanan sonuca göre, probiyotik bağırsak bakterisi de kısa zincirli yağ asidi eksikliği çeken hastaların bu eksikliği gidermesine yardımcı oluyor.

Araştırmayı yöneten uzman Hariom Yadav, kısa zincirli yağ asitlerinin bağırsak sağlığı için başlıca unsur olduğunu belirtti.