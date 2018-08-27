Bilim dünyasından şaşırtan 'bebek dışkısı' keşfi

Bakterinin, diyabet vb hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor. Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Fakültesi’nde görevli bir grup araştırmacı, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti.
Araştırma için 34 sağlıklı bebeğin bezi kullanıldı. Uzmanlar hazırladıkları bakteri karışımını fareler üzerinde uyguladı.
Aynı zamanda insan dışkısı üzerindeki etkisini de test ettiler. Rapora göre, farelere tek doz ve arka arkaya beş doz olarak uygulanan probiyotik bakteri karışımı kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağladı.
Probiyotik karışımın insan dışkısına aşılanmasıyla yapılan deneyde de, kısa zincirli yağ asitlerinin çoğalmasının yanı sıra mikrobiyom değişimler de gözlendi.
Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim
Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum