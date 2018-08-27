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Bilim dünyasından şaşırtan 'bebek dışkısı' keşfi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

‘Scientific Reports’ adlı dergide yayınlanan makaleye göre ABD’li araştırmacılar, bebek dışkısında tedavi edici özellikleri olan probiyotik bağırsak bakterisi keşfetti.

Bilim dünyasından şaşırtan 'bebek dışkısı' keşfi

Bakterinin, diyabet vb hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor. Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Fakültesi’nde görevli bir grup araştırmacı, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti.

Araştırma için 34 sağlıklı bebeğin bezi kullanıldı. Uzmanlar hazırladıkları bakteri karışımını fareler üzerinde uyguladı.

Aynı zamanda insan dışkısı üzerindeki etkisini de test ettiler. Rapora göre, farelere tek doz ve arka arkaya beş doz olarak uygulanan probiyotik bakteri karışımı kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağladı.

Probiyotik karışımın insan dışkısına aşılanmasıyla yapılan deneyde de, kısa zincirli yağ asitlerinin çoğalmasının yanı sıra mikrobiyom değişimler de gözlendi.

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