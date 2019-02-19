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Bebek dostu aile hekimleri unvanlarını aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mudanya ilçesinde "bebek dostu" hekim ve hemşirelere unvanları takdim edildi.Açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.

Bebek dostu aile hekimleri unvanlarını aldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mudanya ilçesinde "bebek dostu" hekim ve hemşirelere unvanları takdim edildi.
Açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunus Arslan, anne sütünün bir hazine olduğunu belirterek, halk sağlığı merkezlerinin bu konudaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Anne sütünün önemi ve bebek dostu sağlık kuruluşları hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın Ve Üreme Sağlığı Birimi sorumlusu Dr. Gaye Cantekin Akpınar da, bünyelerindeki merkezleri tek tek tanıtıp, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Yıldız ise, Mudanya’daki bebek dostu sağlık kuruluşları hakkında sunum yaparak, başarılarının her geçen gün artarak sündürdüklerini ifâde etti. Dr. Yıdız, Mudanya’da faaliyetlerini sürdüren 24 birimi slayt gösterisi eşliğinde tanıttı.
Mudanya Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Özkan Özden de, “En büyük miras anne sütüdür” dedi.
Konuşmaların ardından Mudanya Devlet Hastanesi çalışanları tarafından işaret diliyle anne sütünün önemi anlatıldı. Mudanya’da “bebek dostu aile hekimliği birimi unvanı” almaya hak kazanan doktor ve hemşirelere unvanları takdim edildi.

Bebek dostu aile hekimleri unvanlarını aldı

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