'Bebek Firarda' filmi resmen gerçek oldu... 2 yaşındaki Esil kaybolduktan tam 8 saat sonra bulundu!

Antalya'nın Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte iki gün önce misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil M. isimli kız bebek, dün saat 17.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Komando, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı.

HAVADAN VE KARADAN DİDİK DİDİK ARANDI

Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, termal kameralı dron ile bölge tarandı. JAK timleri, kayıp kız bebeği bulmak için başlatılan çalışmalara iz takip köpeği ile destek verdi. Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin her noktayı taradığı arama çalışmaları sonunda küçük Esil 8 saat sonra sağ olarak bulundu. Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan Esil'in yapılan ilk kontrolünde ciddi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı.

TABURCU EDİLDİ

Küçük Esil, arama kurtarma ekiplerinin kucağında jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede detaylı bir şekilde kontrolden geçirilen küçük Esil, bugün saat 10.15'te hastaneden taburcu edildi.

BAŞHEKİM BAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, minik kızın taburcu edilerek ailesine teslim edildiğini belirtti. Başhekim Çelik, “İki gün önce Gazipaşa'mıza misafir olarak gelen, Suriye uyruklu Esil M. isimli bebek, misafirliğe geldiği evden uzaklaşarak yaklaşık bir kilometre uzakta, yol kenarında, cam tentesinde veya camlar arasında, jandarmamız ve gönüllüler tarafından bulunmuş olup, yine o gün hastanemize getirilmiştir. Hastanemizde, acil servisimizde ve çocuk uzmanımız tarafından, acil doktorlarımız tarafından bütün kontrolleri, tomografisi ve gerekli kontrolleri yaparak gözlem altına alınmış olup, bugün de sabah saat 10.15'te, sağlığı gayet iyi bir şekilde ailesine teslim edilmiştir. Burada, çocuğunuzun bulunmasına, bulunduktan sonraki tedavi ve rutinlerin yapılmasında emeğe geçen, tüm kolluk gücüne, gönüllülere ve hastanemizin özverili çalışan, hekim ve sağlık personeline teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)