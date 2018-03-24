MAGAZİN

Bebek göründü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

Begüm Kütük anne olmak için gün sayıyor...

Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu, dün akşam Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin düğününe katıldı.

Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu'nun bebek heyecanı

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Düğün töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, mutluluk pozu verdi.
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Anne olmak için gün sayan Begüm Kütük, göbeğini göstererek 'bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok dedi.
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Çift ayrılık dedikodularıyla ilgili olarak ise "11 senedir beraberiz. Şimdi Allah bir evlat nasip etti. Tam bir aile oluyoruz. Artık bu haberlerin bir sonu gelir inşallah." dedi.
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begüm kütük ali sunal

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