Bebek göründü!

Anne olmak için gün sayan Begüm Kütük, göbeğini göstererek 'bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok dedi.

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Çift ayrılık dedikodularıyla ilgili olarak ise "11 senedir beraberiz. Şimdi Allah bir evlat nasip etti. Tam bir aile oluyoruz. Artık bu haberlerin bir sonu gelir inşallah." dedi.