Bebek göründü!

Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu, dün akşam Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin düğününe katıldı.
Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu'nun bebek heyecanı
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Düğün töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, mutluluk pozu verdi.
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Anne olmak için gün sayan Begüm Kütük, göbeğini göstererek 'bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok dedi.
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Çift ayrılık dedikodularıyla ilgili olarak ise "11 senedir beraberiz. Şimdi Allah bir evlat nasip etti. Tam bir aile oluyoruz. Artık bu haberlerin bir sonu gelir inşallah." dedi.
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