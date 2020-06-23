Bebek Hareketleri Ne Zaman Azalır? Azalma Ciddi Bir Durum mu?

Bebeklerin bacakları ve eklemleri gebeliğin 16. haftasından itibaren oluşmaya başlar. 16. haftayı takip eden 4 haftalık periyot içerisinde anne bebeğinin karnında dönmesini, tekme atmasını ve hıçkırmasını hisseder. Bebeğin hareketlerinin azalması çoğu zaman anne adaylarını endişelendiren bir durum olsa da her zaman bebekle alakalı kötü bir durumun ortaya çıktığı anlamına gelmez. Çeşitli testler yardımıyla bu durumun sebebi saptanmaya çalışılır.

Bebek Hareketlerinin Azalması

Bebeğin hareketlerinin azalması hamileliğin doğal seyrinden kaynaklanabilir. Bebek hareketleri kaçıncı haftada azalır sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü her hamilelik sürecinin işleyişi ve her bebeğin anne karnındaki davranışları farklıdır. Bazı bebeklerin hareketleri daha çok tekme gibi şiddetli hareketler olabilirken bazı bebekler daha çok takla atar ya ellerini oynatırlar. Bu hareketlerin de anne tarafından hissedilmesi zordur. Ayrıca bebekler anne karnında uyudukları süre boyunca da doğal olarak hareketsiz kalırlar.

Bebeğin anne karnındaki hareketsizliği aynı zamanda bebeğin nefes alışverişinde ya da kemik-kas gelişiminde bir problem olduğu anlamına gelebilir. Bebeğin hareketlerinin hayati bir faktöre bağlı olup olmadığını anlamak için mutlaka doktora gidilmelidir.