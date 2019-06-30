Bebek hasreti 24 yıl sonra sona erdi

Sakarya’da yaşayan Havva (42) ve Mehmet Kesikbaş (44) çifti, 24 yıl önce dünya evine girdi. Çift, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. Sakarya ve İstanbul arasında mekik dokuyan Kesikbaş çifti, çeşitli hastanelerde 4 kez tüp bebek tedavisi oldu. Zaman zaman umutlarını yitiren çiftin bebek hasreti 24 yıl sonra son buldu. Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Birol Vural tarafından uygulanan 'Yenileme ve Gençleştirme’ özelliği olan PRP Yöntemi sonrası Havva Kesikbaş’ın gebeliği gerçekleşti.

“Tedaviye uzun yıllar önce başladık. 24 yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyoruz. Bunca sene boyunca birçok tedavi yöntemini denedik. Tedavi için Sakarya’dan İstanbul’a geldik. Çeşitli denemelerimiz oldu. Bu dördüncü tüp bebek denememiz. Tedavi sonrası ‘olmadı’ dediklerinde çok üzülüyordum. Boşuna mı gidip geliyorum diye sorgulamaya başladım. Bugün o düşündüklerim boşunaymış diyorum. Tedavinin olumlu olduğunu duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. O anki yaşadıklarımı anlatamıyorum. Kendime bile o duyguyu anlatamadım. Çok güzel bir duygu Allah herkesi sevindirsin. Aileler umutsuzluğa kapılmasınlar, yılmadan tedaviye devam etsinler. Bebeklerinin olacağına inansınlar. Tek isteğimiz bebeğimizin sağlıklı ve sıhhatli olarak dünyaya gelmesi.”

“HER SEFERİNDE UMUTLA YOLA ÇIKTIK”

Eşinin hamile olduğunu duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen baba Mehmet Kesikbaş, “Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Her seferinde yola umutla çıktık. Olmadığında büyük hayal kırıklıkları, psikolojik yıkım yaşadık. Bu durumda eşlerin birbirlerine tesellisi, yardımcı olması çok önemli. Bu süreçte yorulduk. Tedaviye azimle devam ettik. Farklı birçok hastanede tedavi gördük. Birol Hocamın büyük katkıları oldu. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz” dedi.