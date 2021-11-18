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  4. Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

18.11.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde güvenlik kamerası olduğunu fark etmeyen kişiler, tek tek tespit edildi. İkiz plaka kullandıkları tespit edilen şüphelileri tespit etmek için 60 bin aracı inceleyen ekipler İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan kişi de yakalandı.

Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

Olay, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE BASKIN

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Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı.

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GÖZALTINA ALIDILAR

Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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DHA

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Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
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