"Bebek katillerine geçit verilmeyecektir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe, şehit analarının 'Başımızdan bir yere gitme.' duaları kulaklarımızda olduğu müddetçe bu ülkede bebek katillerine, onların terör örgütlerine ve siyasetteki temsilcilerine, onları iyi göstermeye çalışanlara, açılımlara, saçılımlara geçit verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yazılı açıklamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "paniklemiş bir şekilde sağa sola saldırdığını" belirten Ataman, Akşener'in, Bahçeli'ye yönelik "Çok ilginç bir savrulma içinde. Dün 'bebek katili' dediği bugün 'Öcalan' oldu. Sanırım yakında 'Sayın Öcalan' diyecekler. Bu savrulmanın MHP'ye oy veren her seçmen açısından değerlendirileceğine inanıyorum." sözlerini hatırlattı.

Ataman, Akşener'in CHP ve HDP ile ilgili olumlu kanaatlerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: