HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bebek katillerinin kan donduran konuşması! "Zaten gitti ya tamamen az önce, 500g zaten"

Bebek katillerinin kan donduran konuşması! "Zaten gitti ya tamamen az önce, 500g zaten"

20.11.2024 16:36
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.11.2024 16:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebekleri öldüren yenidoğan çetesi davasında ilk duruşma pazartesi günü başladı. Devam eden duruşmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Bebek katillerinin telefon görüşmesinde kendi aralarında bir bebekle ilgili "Kan gazı 30'a düştü, toplamaz bu" denildiği görüldü.

Yenidoğan skandalı Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Olayla ilgili davanın duruşması pazartesi günü başladı. Duruşma üçüncü gününde de devam ederken ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu.

HABER.00_00_48_41.Still058

BEBEK KATİLLERİNİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre bebek katillerinin telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Yapılan konuşmada "Kan gazı 30'a düştü, toplamaz bu" denildiği görüldü.

HABER.00_00_39_55.Still057 (1)

"BİR TANE DAHA BÖYLE EX OLDU GEÇENLERDE"

İşte konuşmanın detayları:

"Zaten gitti ya tamamen az önce otuzlara falan düşmüştü. Toplamaz bu. Ayaklısını çektirdim, şey kanka çektirdim işte. Ben de ilk geldiğimde onu düşündüm. Vente bağlıyorum düşmüyor. Rengi gitti, teslim aldığımda da şişti. Midesi de falan bayağı dolmuş bunun. Kanka ex'i zaten başlamadan önce ex'i bugün başlamış. Dün gece ex olmuş. Dün geceden beri böyle çocuk. Aile biliyor aileyle konuştum ben. Aile sıkıntı yapmıyor, 500g zaten. Ümidimiz yoktu diyor. Valla ben sabaha bırakacağım, ex bile olsa sabah tam sekizde bırakacağım. Kanka 21'e 46 ex şuan. Bir tane daha böyle ex oldu geçenlerde."

HABER.00_01_11_14.Still060

HABER.00_00_55_20.Still059 (1)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

İmamoğlu'ndan MHP' çıkışı: Hazırım!

İmamoğlu'ndan MHP' çıkışı: Hazırım!

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün: 'Hesap hareketleri' sorusuna çarpıcı yanıt: "Motivasyon içindi"

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün: 'Hesap hareketleri' sorusuna çarpıcı yanıt: "Motivasyon içindi"

CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası! 6 yıl 3 ay...

CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası! 6 yıl 3 ay...

Nasuh Mahruki tutuklandı! İlk açıklama geldi

Nasuh Mahruki tutuklandı! İlk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.