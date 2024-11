Bebek katillerinin kan donduran konuşması! "Zaten gitti ya tamamen az önce, 500g zaten"

Yenidoğan skandalı Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Olayla ilgili davanın duruşması pazartesi günü başladı. Duruşma üçüncü gününde de devam ederken ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu.

BEBEK KATİLLERİNİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre bebek katillerinin telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Yapılan konuşmada "Kan gazı 30'a düştü, toplamaz bu" denildiği görüldü.

"BİR TANE DAHA BÖYLE EX OLDU GEÇENLERDE"

İşte konuşmanın detayları:

"Zaten gitti ya tamamen az önce otuzlara falan düşmüştü. Toplamaz bu. Ayaklısını çektirdim, şey kanka çektirdim işte. Ben de ilk geldiğimde onu düşündüm. Vente bağlıyorum düşmüyor. Rengi gitti, teslim aldığımda da şişti. Midesi de falan bayağı dolmuş bunun. Kanka ex'i zaten başlamadan önce ex'i bugün başlamış. Dün gece ex olmuş. Dün geceden beri böyle çocuk. Aile biliyor aileyle konuştum ben. Aile sıkıntı yapmıyor, 500g zaten. Ümidimiz yoktu diyor. Valla ben sabaha bırakacağım, ex bile olsa sabah tam sekizde bırakacağım. Kanka 21'e 46 ex şuan. Bir tane daha böyle ex oldu geçenlerde."