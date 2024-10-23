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  4. Bebek katillerinin ücret tarifesi açığa çıktı! Yenidoğanların günahına bu paralar için giriyorlarmış

Bebek katillerinin ücret tarifesi açığa çıktı! Yenidoğanların günahına bu paralar için giriyorlarmış

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 15:22
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Cani katil çetenin fiyat çetelesi ortaya çıktı... Hastanede yatırdıkları her bebek için 8 bin TL para alan katil yenidoğan çetesinin, sezaryen ve normal doğum için istediği ücretler de gün yüzüne çıktı. İddianamede daha önce de ölümüne neden oldukları bebek üzerinden cenaze teslimi için 80 bin TL para istedikleri yer almıştı.

Bebek katillerinin ücret tarifesi açığa çıktı! Yenidoğanların günahına bu paralar için giriyorlarmış

İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine naklettirdiler. Yetmezmiş gibi o bebekleri Sosyal Güvenlik Kurumun'dan (SGK) para almak için küvezde tutup ölmelerine sebep oldular.

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PARA ALIP ÖLDÜRDÜLER YETMEDİ ÖLDÜKLERİ İÇİN DE PARA ALDILAR

Bebeklerini kucaklarına alacakları umuduyla gittikleri hastaneden acı feryatlarla ayrılan ailelerden üstüne üstlük bir de ücret talebinde bulundular.

İŞTE O FİYAT LİSTESİ

O hastanelerde sezaryen için 27 bin 500 lira, normal doğum için 15 bin 500 lira ücret talep ediliyordu.

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“EKSTRA YAPILAN TESTLERDE ÖDEMELER ÇIKABİLİR"

Doğum paketinde yatış süresi 4 gün olarak belirlenip, paket kapsamında yatış öncesi kan tahlilleri, annenin muayenesi ve bebeğin işitme testi de bulunuyor. Ekstra testler için ödemelerin de yapılabileceği gibi “ekstra yapılan testlerde ödemeler çıkabilir" notu da yer alıyor.

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KATLETTİKLERİ BEBEKTEN CENAZE PARASI İSTEDİLER

Cani çetenin gözünü para hısrı öyle bir bürümüş ki cenazeden bile para istiyor, parayı veremeyen aileleri ise bebeği kimsesiz mezarlığına gömmekle tehdit ediyorlardı. İddianın yer aldığı iddianamede ölümüne neden oldukları bebeğin ailesinden 80 bin TL para istediği ve parayı vermedikleri takdirde cenazeyi vermeyeceklerini söylediği, ancak ailenin İlçe Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine cenazenin teslim edildiği iddianameye yansıdı.

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HASTANELER KAPATILDI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI

İddianamede adı geçen 19 hastanenin 10 tanesi kapatıldı, ruhsatı iptal edildi. Katillerin isimleri ise tek tek açıklandı. İşte o isimler ve hastaneler:

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bebek fiyat yenidoğan çetesi
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