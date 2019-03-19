HABER

Bebek maması çalan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da girdiği bir marketten bebek maması çalan şahsın mamayı çocukları için değil, müptelası olduğu uyuşturucu için çaldığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, ’bebek maması çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı’ şeklinde çıkan haberlerin ardından harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda gerçeği ortaya çıkardı.

Diyarbakır’da girdiği bir marketten bebek maması çalan şahsın mamayı çocukları için değil, müptelası olduğu uyuşturucu için çaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ’bebek maması çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı’ şeklinde çıkan haberlerin ardından harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalarda olayın 23 Şubat 2019 günü saat 18.00 sıralarında Bağcılar Mahallesi Sento Caddesi üzerinde bulunan bir market içerisinde gerçekleştiği ve görevlilerin bir şahsın bebek maması çaldıktan sonra çıktığı esnada market görevlileri tarafından yakalandığı, şahıstan bebek mamalarını alarak davacı ve şikayetçi olmadıkları gerekçesi ile herhangi bir yere müracaatta da bulunmadan şahsı serbest bıraktıkları tespit edildi. Konunun 19 Şubat 2019 günü basın ve yayın organlarında tekrar gündeme gelmesi üzerine yapılan araştırmalarda aynı şahsın, 09 Mart 2019 günü saat 18.00 sıralarında aynı marketten beş litrelik iki adet sıvı yağ çaldığı tespit edildi. Market yetkilileri gerekli işlemler için 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatlarını yaptıktan sonra ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kamera görüntüleri izlenerek bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 1990- Diyarbakır doğumlu Şahin G. olduğu belirlendi. Hırsızlık zanlısının ismini tespit eden polis ekipleri evli, işsiz ve 3-8-9 yaşlarında üç çocuğu bulunan Şahin G.’yi yakaladı. Yapılan tahkikatta 2008, 2011 ve 2018 yıllarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak imal ve ticareti suçlarından, ayrıca 2013 yılında 6136 SKM suçundan kaydı bulunan Şahin G.’nin eşi hırsızlığı çocukları için yapmadığını söyledi.

Çocukları için değil, uyuşturucu almak için çalıyor
Şahin G.’nin eşi Cevriye G., eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, bu güne kadar, eve herhangi bir bebek maması ve bezi, gıda malzemeleri getirmediğini, getirse bile eve kabul etmeyeceğini kendisinin bildiğini, çalmış olduğu malzemeleri uyuşturucu almak için satmış olabileceğini açıkladı.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Uyuşturucudan 15 yıl cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandıUyuşturucudan 15 yıl cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)Yeni Zelanda'daki teröristin Tokat ziyareti araştırılıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.