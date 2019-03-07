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Bebek mobilyası satan dükkanın camına 'benzin' döküp, ateşe verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 00:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Bebek mobilyası satan dükkanın camına 'benzin' döküp, ateşe verdiler

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Erol Gençtürk'e ait bebek mobilyaları satan dükkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Dükkanın vitrin camından yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ateşe verilmeye çalışılan dükkanın vitrin camı kırılırken, içerideki ürünler ise zarar görmedi. Dükkanı yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kullandığı benzin bidonu dükkanın önünde bulundu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, dükkanı ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bebek mobilyası satan dükkanın camına 'benzin' döküp, ateşe verdilerBebek mobilyası satan dükkanın camına 'benzin' döküp, ateşe verdilerBebek mobilyası satan dükkanın camına 'benzin' döküp, ateşe verdilerBebek mobilyası satan dükkanın camına 'benzin' döküp, ateşe verdiler

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