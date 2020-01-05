HABER
  4. Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'te soluk borusuna şeker takılması sonucu, boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki bebeğin hayatını, eczacı kurtardı. Eczacı B.Y., "Çok hızlı davranarak duruma müdahale ettik. Çocuğu kurtardık. Anne çok mutlu şekilde eczaneden ayrıldı" dedi.

Olay, geçen Kasım ayında Beşyüzevler Mahallesi'ndeki eczanede meydana geldi. İlaç almak için eczaneye gelen ismi öğrenilemeyen anne, bebek arabasındaki 1 yaşlarındaki erkek çocuğuna ağladığı için şeker verdi. Şeker, bir süre sonra bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczacı B.Y., hemen duruma müdahale etti.

"O ANDA DERİN BİR NEFES ALDIK"

Nefes alamayan bebeği kucağına alıp, ardından sırtına vurarak şekeri çıkarmasını sağlayan eczacı B.Y., olay anlarını şöyle anlattı:

"Ben annenin telaşlandığını görünce yerimden kalkıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Bebeği kucağıma aldığımda bebeğin nefessiz kaldığını, morardığını ve boğazına bir şey takıldığını fark ettim. Çocuğu yüz üstü çevirerek, midenin üst tarafına baskı yapıp, sırtına elimle vurarak cismin çıkması için çabaladım. Birkaç defe yaptıktan sonra bebeğin ağzındaki şeker yere fırladı. Büyük bir şekerdi. O anda çocukla beraber, ben, annesi ve eczane çalışanları derin bir nefes aldık. Çok şükür çocuğumuza bir şey olmadı. Tabi burada annelerin, ailelerin, küçük bebeklere ulaşabilecekleri yerlere şeker, küçük oyuncaklar, küçük eşyalar gibi şeyleri etraflarında bırakmamaları gerekiyor. Burada yaşadığımız olayda bunu anladık. Olay anında anne çok telaşlıydı. Çok hızlı davranarak müdahale ettik. Anne çok mutlu şekilde eczaneden ayrıldı."

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
Profesör ve fotoğrafçı eşi ele verip serada çilek üretiyorProfesör ve fotoğrafçı eşi ele verip serada çilek üretiyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar Kızılırmak Deltası'ndaNesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar Kızılırmak Deltası'nda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eczacı şeker bebek Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

2 bin ABD askeri Orta Doğu'ya hareket etti!

2 bin ABD askeri Orta Doğu'ya hareket etti!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde 'yanlış iğne' iddiası

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde vahim iddia!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

İzmir'de katliam gibi kaza! Taklalar attıktan sonra alev topuna döndü!

Taklalar attıktan sonra alev topuna döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.