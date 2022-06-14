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Bebek sahibi olmak için yapmanız gereken çok basit bir hareket olabilir: Külotu çıkarıp...

14.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin hayatlarında değiştirmeleri gereken bazı kritik alışkanlıklar olabilir. Bunların en başında sigara ve alkolü bırakmak yer alırken onları yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme takip ediyor. Erkeklerin doğurganlığını artırmaları için dikkat etmeleri gereken başka şeyler de var. Özellikle slip erkek külotu kullananların hemen onu çıkarması gerekiyor!

Bebek sahibi olmak için yapmanız gereken çok basit bir hareket olabilir: Külotu çıkarıp...

Bebek sahibi olmak isteyen erkeklerin sperm sayısına ve sperm kalitesine ekstra önem göstermesi gerekiyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda yaşam tarzının yanı sıra hava kirliliğinin bile spermler üzerinde olumsuz etki yarattığı ortaya çıktı. Uzmanlar şimdi de erkeklerin basit bir iç çamaşırı değişikliği sayesinde çocuk sahibi olma ihtimallerini artırabileceğini belirtti.

ERKEK SLİP KÜLOTLAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

İç çamaşırı tercihiniz tabii ki size kalmış. Ancak erkek slip külot tercihiniz bebek sahibi olmanızı zorlaştırabilir.

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Ancak erkek cinsel sağlığı uzmanları, erkeklerin kesinlikle boxer giymesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun nedeni yapılan araştırmalarda, külotların yerine boxer giyme eğilimi daha yüksek olan erkeklerin genellikle daha yüksek sperm sayısına sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermesidir.

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Yapılan bir araştırma, bol iç çamaşırı giyenlerin, dar iç çamaşırı giyenlere göre yaklaşık yüzde 25 daha yüksek sperm konsantrasyonuna ve yüzde 17 daha yüksek toplam sperm sayısına sahip olduğunu buldu.


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Cinsellik
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