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  4. Bebek Sahili’ndeki yat yangının sebebi trafo patlaması çıktı

Bebek Sahili’ndeki yat yangının sebebi trafo patlaması çıktı

15.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Bebek Sahilinde demirli motor yatta çıkan yangının trafo patlamasından kaynaklandığı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı Beşiktaş Bebek Sahil kıyısında demirli motor tipi 2 yatta yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği teknedeki alevler yan tekneye de sıçrayarak tekneleri kullanılamaz hale getirmişti.

Bebek Sahilinde demirli motor yatta çıkan yangının trafo patlamasından kaynaklandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı Beşiktaş Bebek Sahil kıyısında demirli motor tipi 2 yatta yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği teknedeki alevler yan tekneye de sıçrayarak tekneleri kullanılamaz hale getirmişti. İtfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış sebebi ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin, trafo patlamasından meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, ilk tespitlerde yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı anlaşıldı.

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