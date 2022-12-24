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Bebek’te çöken iskele ile ilgili ortaya çıkan şok gerçek! Mühürlenen yeri açmışlar…

24.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bebek’te dün akşam bir restoranda iskele denize çöktü ve iskele üzerinde bulunan insanlar denize düştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Bebek’te çöken iskele ile ilgili ise şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Belediye ekiplerinin, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit ettiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi. Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği belirtildi.

Bebek’te çöken iskele ile ilgili ortaya çıkan şok gerçek! Mühürlenen yeri açmışlar…

Beşiktaş’ta iskelesi çöken restoranda çalışmalar tamamlanırken ortaya çıkan gerçekler ise adeta ‘pes’ dedirtti. Beşiktaş'ta iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi.

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restorandaki iskelenin çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı.

Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

TADİLAT ÇALIŞMASI SIRASINDA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, iskelesi çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi.

Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi.

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Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi.

Bebek'teki restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde yerlerinden sökülen tente direkleri iskelenin denize çökmesine neden olmuş, yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü! Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

AA

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